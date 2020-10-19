Синоптик рассказал о «необычной» погоде в пятницу в европейской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 23 октября, в европейской части России будет наблюдаться «необычная погода», передает РИА «Новости».

По его словам, к центру этой части России приблизится ложбина низкого давления.

«Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», – сообщил Вильфанд.

Синоптик уведомил, что в этой связи температура повысится, а во второй половине дня в четверг, 22 октября, усилятся дожди.

«В пятницу уже температура превысит 10-градусную отметку, до 13 градусов поднимется днем температура. Будет теплее нормы на 3 градуса, но облачно и дождливо. А потом произойдет опять понижение температуры», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что погода изменится в Центральном федеральном округе и востоке Северо-Западного.

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