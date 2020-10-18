СК расследует дело по факту истязания четырехлетней девочки в Москве

В Москве следователи возбудили дело по факту истязания четырехлетней девочки со стороны родителей. Об этом говорится на сайте СК.

Следователи уточнили, что уголовное производство было возбуждено по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Так, по данным СК, сотрудница детсада в Бутырском районе заметила следы истязаний на теле ребенка. По ее словам, ссадины появились после действий со стороны родителей. Для проведения обследования девочка была помещена в больницу.

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