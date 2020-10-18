В прокуратуре Калмыкии назвали возможные причины гибели рыбы в водохранилище

В прокуратуре Калмыкии рассказали о причинах массовой гибели рыбы в водохранилище Аршань-Зельмень. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в рамках проверки было установлено, что водоем был образован из дождевых и талых вод.

По предварительным данным, причиной массовой гибели рыбы стало снижение уровня воды в водохранилище, которое повлекло за собой падение уровня кислорода.

В прокуратуре уточнили, что проверка по данному делу продолжается, ожидается проведение оценки соблюдения положений закона о водных биологических ресурсах, а также правил санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее СК начал проверку данных о массовой гибели рыбы в Калмыкии после публикации в соцсетях ролика с водохранилища Аршань-Зельмень. На кадрах видео запечатлено большое количество мертвой рыбы на берегу.

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