Силовики в Минске объяснили применение резиновых пуль

В Минске силовики произвели несколько выстрелов резиновыми пулями в воздух. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

Выстрелы были слышны в районе Партизанского проспекта.

Представитель пресс-службы уточнил, что выстрелы были произведены в ответ на действия участников протеста, которые начали бросать камни в сторону силовиков.

«Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов», — подчеркнул Лашкевич.

В воскресенье, 18 октября, в Минске начался Партизанский марш.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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