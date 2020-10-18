Кабмин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 января 2021 года новых правил целевого обучения в колледжах и вузах. Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно документу, устанавливается ответственность для образовательных организаций, направляющих абитуриентов на целевое обучение с последующим трудоустройством. При отказе в трудоустройстве такие организации теперь будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика.

Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, направляющих абитуриентов на учебу, за исключением образовательных.

Кроме того, исходя из постановления, выделяемое для регионов число бюджетных мест на целевое обучение будет согласовываться с органами государственной власти субъектов.

Бюджетные места на целевое обучение выделяются государством. Абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник обязан отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.

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