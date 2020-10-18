Площадь крупнейшего в истории Колорадо пожара превысила 800 кв. км

Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо увеличилась до 805 кв. км, пишет газета The Denver Post со ссылкой на местную службу пожарной охраны.

Данный пожар стал крупнейшим по площади за всю историю наблюдений в штате. Он локализован сейчас на 62%.

Огонь распространяется из-за сильного ветра.

По данным властей, уничтожены множество строений.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

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