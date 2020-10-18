Депутат предложил ввести налоговые льготы общепиту за раздачу продуктов бездомным

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Максим Зайцев направил главе Минфина Антону Силуанову письмо с предложением дать налоговые льготы организациям общепита, которые раздают нереализованные, но непросроченные продукты питания бездомным. Об этом сообщает РИА «Новости».

»(Прошу) рассмотреть инициативу в части организации механизма передачи невостребованных продуктов питания организациями общественного питания в адрес общественных организаций, предоставляющих помощь лицам, оставшимся без жилья, с учетом предоставления организациям общественного питания налоговых льгот», — говорится в сообщении.

По данным депутата, сейчас в России насчитывается 1,5-3 млн бездомных. При этом их проблемами занимаются в основном негосударственные благотворительные и религиозные организации, а также волонтеры за счет пожертвований.

«После закрытия кухни в вечернее или ночное время организации общественного питания обязаны утилизировать продукты питания, в том числе заготовки, срок хранения которых не позволит использовать их в приготовлении пищи на следующий день», — отметил депутат. По его словам, такие продукты можно безопасно употребить в вечернее или утреннее время.

Он добавил, что при этом организации общественного питания пострадали от коронавируса больше других, и имеет смысл оказать им адресную помощь.

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