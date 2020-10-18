В торговом центре в Вирджинии произошел взрыв

В американском городе Харрисонберг, штат Вирджиния, в местном торговом центре произошел, из-за которого пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, трое из пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте.

Отмечается, что Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм назвал произошедшее «взрывом газа».

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