Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в Бурятии

В Бурятии правоохранители задержали ранее судимого местного Бурятии, которого подозревают в убийстве трех человек в Улан-Удэ и поджоге квартиры, где это произошло. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Интерфакс».

«По горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый за разбой 36-летний местный житель», — говорится в сообщении.

По данным Волк, ранее в полицию сообщили, что в ходе тушения пожара в квартире двухэтажного дома были найдены тела со следами ножевых ранений.

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