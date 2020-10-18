Младенцу, найденному в пакете в Улан-Удэ, становится лучше

Состояние девочки, которую нашли 16 октября в пакете сотрудники локомотивного депо в Улан-Удэ, улучшается, младенца отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Бурятии.

«Динамика состояния ребенка положительная. Вчера девочка дышала при помощи аппарата ИВЛ, сегодня она получает кислородную терапию, которая помогает насыщать кровь кислородом, дышит сама», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Восточно-Сибирское следственного управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство матерью ребенка. Задержана 39-летняя местная жительница, ведется следствие.

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