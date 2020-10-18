Число погибших из-за последствий COVID-19 в Мексике превысило 86 тыс.
Максимс Краюшкинс
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Общее число умерших пациентов с COVID-19 в Мексике превысило 86 тыс., сообщает ТАСС, ссылаясь на местные власти.
Как сообщил руководитель Национального центра профилактики и контроля заболеваний Руй Лопес Ридаура, за последние сутки в стране зарегистрировали 355 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа.
«К сожалению, зафиксировано 86 059 летальных исходов среди инфицированных новым коронавирусом», — сказал он.
Согласно последним данным, всего в Мексике коронавирусом заразились 841 661 граждан.
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