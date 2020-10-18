Россиян призвали не ждать «бабьего лета»

Россиянам в этом году уже не стоит рассчитывать на возвращение «бабьего лета». Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Увы, нет. Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки. «Бабье лето» - это 17-19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет», — сказал он.

Он добавил, что в 2020 году «бабье лето» выдалось на редкость долгим — оно продлилось до середины октября.

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