Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 52 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов заболевания в столице достигло 5958, следует из данных оперштаба.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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