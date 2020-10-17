Во Франции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

Во Франции за сутки коронавирусом заразились 32 427 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

16 октября выявили 25 345 случаев, 15 октября — 30 621, 14 октября — 22 119. За неделю в больницы поступили 7198 человек, из них 1269 – в реанимацию.

Во Франции заболели 876 342, выздоровели 108 014, скончались 33 325 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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