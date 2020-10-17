Врач рассказала, какие витамины помогут пережить зиму

Диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, какие витамины стоит россиянам включить в свой рацион, чтобы «перезимовать». Об этом пишет РЕН.

По словам диетолога, не стоит пренебрегать жирными продуктами, потому что в них содержится много полезных веществ.

«Это витамин D — жирорастворимый витамин, он содержится в продуктах, в которых есть жир. Его много в сливочном и топленом масле. И зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии», — сказала Незванова.

Врач рекомендовала также есть больше жирной рыбы, потому что в ней много витаминов D и А. Кроме того стоит увеличить потребление продуктов, в которых содержатся витамины группы С.

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