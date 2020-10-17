Самолет столкнулся с машиной в московском аэропорту
Ева Краснова
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Самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
Инцидент произошел в субботу, 17 октября, около 10.30 мск. Самолет прилетел из Новосибирска и при заруливании столкнулся с автомобилем, который перевозил бортпитание.
Как отмечается, в результате случившегося никто не пострадал. Всех пассажиров лайнера высадили в штатном режиме. Организована проверка.
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