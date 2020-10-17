Главу района Ленобласти задержали за мошенничество с ущербом 700 млн рублей

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области был задержан в субботу по подозрению в мошенничестве с ущербом более 700 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.

По данным агентства, речь идет о Геннадии Орлове. Его задержали в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном группой лиц. По данному делу также проходит экс-глава комитета финансов района Александр Болучевский, который также задержан.

По версии следствия, чиновники похитили средства из бюджета. Они внесли в документы сведения о якобы выполненном ремонте зданий в Выборге, а оплатили его переводами средств из бюджета района на счета подконтрольных юридических лиц. Эти деньги, как считают следователи, были похищены.

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