В России выявили поддельные глазированные сырки

Роскачество проверило творожные сырки и впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов.

Как отмечается, у Роскачества ранее были претензии к производителю продукции. В прошлом году рейтинг продукта был обнулен за наличие в нем кишечной палочки. В 2020 году кишечной палочки в сырке не выявили, однако его оценили на 0 баллов.

«В составе обнаружены фитостерины. То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит, является подделкой», — объяснили эксперты организации.

Притом другие производители улучшили качество изготавливаемых творожных сырков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскачество нашло в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

— Эксперты рассказали о признаках хорошего меда и о его подделках

— Эксперты рассказали, как выбрать вкусный виноград