В России выявили поддельные глазированные сырки
Дарья Тарасенко
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Роскачество проверило творожные сырки и впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов.
Как отмечается, у Роскачества ранее были претензии к производителю продукции. В прошлом году рейтинг продукта был обнулен за наличие в нем кишечной палочки. В 2020 году кишечной палочки в сырке не выявили, однако его оценили на 0 баллов.
«В составе обнаружены фитостерины. То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит, является подделкой», — объяснили эксперты организации.
Притом другие производители улучшили качество изготавливаемых творожных сырков.
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