Больше 50% жителей Бразилии готовы привиться от COVID-19 российской вакциной

53% жителей Бразилии готовы привиться от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на опрос института Realtime Big Data.

Отмечается, что при этом 38% бразильцев не захотели прибегать к вакцине из России, а 9% затруднились дать ответ.

Исследование проводилось в период с 13 по 14 октября, в нем приняли участие 1000 человек. Известно, что в опросе указывались не названия препаратов, а страна-производитель.

Известно, что 68% респондентов готовы привиться вакциной от коронавируса Оксфордского университета, а также Германии и США.

Препаратом китайского происхождения согласились вакцинироваться 48% опрошенных, 46% сказали «нет».

По последним данным министерства здравоохранения Бразилии, с начала вспышки эпидемии в стране заразились коронавирусом 5 200 300 человек, умерли 153 214 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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