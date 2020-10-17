Редакция Charlie Hebdo прокомментировала убийство учителя во Франции

Редакция сатирического журнала Charlie Hebdo возмущена и шокирована резонансным убийством французского школьного учителя, которого убили из-за демонстрации карикатур на исламских проповедников. Об этом сотрудники издания написали на своей странице в Twitter.

«Нетерпимость только что перешагнула новый порог и, похоже, не останавливается ни перед чем, чтобы навязать свой ужас нашей стране. Только решимость политической власти и всеобщая солидарность победят эту фашистскую идеологию», — говорится в сообщении журнала.

Редакция отметила, что совершенное убийство должно сделать французов более воинственными чем-когда либо ради защиты свободы в республике.

Журналисты также выразили соболезнование семье погибшего и всем учителям в стране.

Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил школьного учителя в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористический комитет прокуратуры.

Позже стало известно, что убийство мужчины могло быть связано с его лекциями о свободе слова для учеников. На них он показывал школьникам карикатуры на исламских проповедников из журнала Charlie Hebdo.

Убийца, предположительно, является выходцем из Москвы. Ему было 18 лет. Его застали на месте преступления, скандирующим религиозные лозунги. Он также опубликовал фото отрезанной головы убитого на странице в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270». Официально эта информация пока не подтверждена.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее «исламским терактом».

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