Поезда на МЦК в субботу будут двигаться с увеличенными интервалами

Интервал движения поездов на МЦК в субботу, 17 ноября, будет увеличен из-за строительства участка Северо-Восточной хорды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.

Так, по данным пресс-службы, интервал движения поездов на диаметре возрастет до восьми минут.

Кроме того, составы не будут делать остановок на станциях «Ростокино», «Коптево» и «Балтийская» при движении против часовой стрелки. Пассажирам придется проезжать эти станции, а потом двигаться к ним в обратном направлении — по часовой стрелке.