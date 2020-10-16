Минздрав РФ разрабатывает способный «бить по генам» препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения России создает препарат от коронавируса, который будет «бить» по генам человека, отвечающим за репликацию. Об этом главный аллерголог-иммунолог ведомства, академик РАН Рахим Хаитов сообщил «Газете.ru».

Говоря о предпринимаемых в стране мерах борьбы с коронавирусом, он отметил, что все российские вакцины изготавливаются грамотными людьми и должны сработать. Притом в настоящее время нет специфического лекарства от инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса. Однако Минздрав России разрабатывает специальный препарат.

«Препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — уточнил Хаитов.

Пока препарат разрабатывается, а вакцина проходит испытания, он призвал россиян следовать рекомендациям Минздрава. В частности, не забывать носить маски и избегать мест скопления людей.

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