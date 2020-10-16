Попова предупредила об опасности вредных привычек при COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала рассказала об опасности вредных привычек при коронавирусе.

Она отметила, что любая из вредных привычек, ослабляющих иммунитет, приведет к тому, что при встрече с COVID-19 человек окажется «менее готовым, менее защищенным».

«Это, конечно же, правильный образ жизни, это, конечно же, категорическое неверие в те мифы, которые сегодня есть. Например, если курить, то тогда меньше рисков», — сказала Попова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.

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