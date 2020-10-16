Бельгия вводит комендантский час из-за COVID-19

Власти Бельгии приняли решение ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает The Brussels Times со ссылкой на заявление премьер-министра Александр Де Кроо.

В частности, в стране вводится комендантский час с 00.00 до 05.00 по местному времени, отметил премьер. Покидать дом без уважительной причины в это время будет запрещено.

Кроме того, все бары и рестораны должны прекратить работу на четыре недели, за исключением обслуживания на вынос, решили власти. Меры вступают в силу 19 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

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