Более 3000 экстремистских роликов выявила Общественная палата РФ на YouTube

Общественная палата России при совместной работе с Роспотребнадзором обнаружила на платформе YouTube свыше 3000 материалов с экстремистским содержанием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Александра Малькевича.

Отмечается, что эти ролики пока не имеют никакой блокировки. По данным ОП, это видео с различным наполнением, от террористической информации до кадров с пытками. При этом по обращению Роскомнадзора YouTube эти ролики не удаляет.

«Зато удаляет аккаунты российских СМИ... Более 200 аккаунтов российских СМИ, журналистов, общественных деятелей удалены с платформы YouTube безо всякого объяснения», — обратил внимание Малькевич.

Речь идет о таких телеканалах, как «Царьград», «Крым 24», фильме Александра Рогаткина «Беслан» и др.

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