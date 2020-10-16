В Москве вылечились еще 1803 пациента от коронавируса

В Москве врачи вылечили еще 1803 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло 270 226 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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