В Брянской области часть жилого дома провалилась под землю

В поселке Вышков Брянской области рухнула под землю часть жилого дома из-за провала грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации, пострадала одна из жительниц дома, она могла оказаться под завалами. Вторая женщина не пострадала.

Известно, что часть дома осталась стоять на поверхности. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

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