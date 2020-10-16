В Брянской области часть жилого дома провалилась под землю
Анна Светлова
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В поселке Вышков Брянской области рухнула под землю часть жилого дома из-за провала грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По предварительной информации, пострадала одна из жительниц дома, она могла оказаться под завалами. Вторая женщина не пострадала.
Известно, что часть дома осталась стоять на поверхности. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.
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