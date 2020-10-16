Под Самарой природный пожар тушат около 50 человек

В Самарской области природный пожар, охвативший 1900 квадратных метров, тушат 48 человек, пишет МЧС России в Telegram.

«На данный момент площадь пожара составляет 1900 квадратных метров... К тушению привлечены 48 человек и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло около поселения Николаевка. Специалисты проводят опаску и окарауливание населенного пункта. Угрозы распространения огня нет.

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