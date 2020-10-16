Двое шахтеров пострадали в результате землетрясения в Кузбассе

В Кузбассе в районе горного хребта Бийская произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает ТАСС.

При этом подземный толчок класса 6,8 также ощущался на шахте Шерегешского рудника.

В результате произошедшего пострадали два шахтера. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, на данный момент они госпитализированы.

В пресс-службе администрации Таштагольского района Кузбасса уточнили, что сейсмическая активность была зафиксирована в 03.13 (23.13 по мск).

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