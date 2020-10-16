В Москве в пятницу ожидается до +8°С

В Москве в пятницу, 16 октября, ожидается облачная погода с дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха прогреется до +6°С — +8°С. Прогнозируется северный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометром опустятся до +1°С — -1°С. Скорость ветра изменится на 2 --7 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.