Свыше 300 человек обвинили в насилии и домогательствах хирурга из Франции
Ника Пикекатлет
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Хирурга из Франции Жоэль Ле Скуарнеку обвиняют в насилии и домогательствах более 300 человек. Об этом прокурора города Лорьян Стефана Келленбергера рассказала в эфире BFMTV.
Всего мужчине вменяются 312 случаев сексуального домогательства, в том числе в отношении несовершеннолетних.
Прокурор уточнила, что Скуарнеку совершал свои преступления в период с 1986 по 2014 год в клиниках по всех Франции.
Согласно представленным данным, 265 жертв хирурга были моложе 15 лет. Кроме того, Келленбергера добавила, что среди пострадавших от действий врача 148 женщин и 164 мужчины.