В Москве задержано и отменено 30 рейсов

В аэропортах столицы отменили и задержали 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.08 мск, во Внуково восемь вылетов отменено, а еще пять были задержаны.

При этом в Домодедово отменили семь рейсов, а задержали — два.

Также в Шереметьево задержали два рейса, а также отменили еще шесть вылетов.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.