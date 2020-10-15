Две тонны кокаина найдены в открытом море в Мексике

Около двух тонн кокаина было обнаружено в открытом море рядом с берегами Мексики, сообщает мексиканское министерство Военно-морского флота (ВМФ) на своей странице в Twitter.

Силы ВМФ Мексики достали из воды 95 мешков с кокаином, указано в сообщении. Незаконный груз находился примерно в 601 км к юго-востоку от порта Акапулько, штат Герреро.

По данным министерства, вещество было обнаружено радиооборудованием самолета, который выполнял географическую маркировку территории.

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