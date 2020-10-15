Собянин: число пассажиров в общественном транспорте снизилось на 39%
Максимс Краюшкинс
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По сравнению с 2019 годом число пассажиров в московском общественном транспорте снизилось на 39%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
«Если сравнивать с прошлым годом, мы четко знаем, сколько это было, где-то на 39% снижение», — говорится в сообщении.
Ранее власти Москвы обязали столичные предприятия перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников и еженедельно об этом отчитываться. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости новой коронавиурсной инфекцией.
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