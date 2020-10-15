Минздрав РФ готовит списки категорий граждан для обязательной вакцинации
Максимс Краюшкинс
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Минздрав РФ формирует списки категорий граждан, которые будут обязаны привиться от коронавируса. Об этом сообщил глава медицинского ведомства Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Мы формируем в том числе на сегодняшний день списки тех категорий населения, которые должны вакцинироваться», — говорится в сообщении.
Министр подчеркнул, что данном случае вакцинация — обязательная процедура.
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