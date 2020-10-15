Минздрав РФ готовит списки категорий граждан для обязательной вакцинации

Минздрав РФ формирует списки категорий граждан, которые будут обязаны привиться от коронавируса. Об этом сообщил глава медицинского ведомства Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы формируем в том числе на сегодняшний день списки тех категорий населения, которые должны вакцинироваться», — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что данном случае вакцинация — обязательная процедура.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко заявил, что инфекционная служба не была полностью готова к пандемии

— Мурашко: в России не проводится никакой реформы системы ОМС

— В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19