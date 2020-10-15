Третья российская вакцина от COVID-19 закончит испытания к середине декабря

Результаты клинических испытаний третьей российской вакцины от COVID-19 будут готовы к середине декабря. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Третья вакцина, сейчас по ней идут исследования, и мы ожидаем результатов где-то к середине декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас испытания проходит вакцина, созданная в Научном центре им. Чумакова РАН.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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