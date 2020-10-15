На Кубани продлили режим повышенной готовности
Губернатором Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе. Об этом сообщается на сайте администрации Кубани.
Согласно документу, действующий с 13 марта режим продлевается до 30 октября.
В постановлении отмечается, что такое решение принято в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса.
В регионе, как сказано в документе, также ужесточат марочный режим. Теперь он будет действовать даже в открытых местах с массовым скоплением людей.
На Кубани зарегистрировано более 15 тыс. случаев коронавируса, 11 тыс. человек выздоровели, 336 умерли.
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