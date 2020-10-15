Минюст США сообщает об аресте россиянина по обвинению в кибермошенничестве

Гражданин России Максим Бойко был арестован в США в конце марта текущего года по обвинениям в кибермошенничесте, сообщает американское министерство юстиции.

Об аресте сообщается в связи с новыми обвинениями против подозреваемых в причастности к трансграничной преступной сети QQAAZZ, указано в сообщении. Обвинения по данному делу также предъявлены 14 гражданам Латвии, Болгарии, Бельгии, Румынии и Грузии.

По заявлению минюста, 30-летний Бойко был арестован в конце марта во время визита в Соединенные Штаты.

По версии ведомства, обвиняемых подозревают в сговоре с целью отмывания средств, похищенных онлайн в США и других странах.

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