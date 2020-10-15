Стафилококк нашли у персонала детсадов Махачкалы, где было массовое отравление

Бернст Ю.

Роспотребнадзор выявил носителей патогенного стафилококка среди персонала пищеблоков детсадов Махачкалы, сообщается на сайте правительства Дагестана.

С 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев отравления среди детей, посещающих детские сады Махачкалы. Из них госпитализированы были 49 детей. Результаты исследований выявили у них дизентерию и ротавирус.

Выявленные в ходе обследования персонала носители стафилококка были отстранены от работы до санации.

Также Роспотребнадзор выявил ряд нарушений санитарных норм в пищеблоках детских садов.

«На данный момент предполагается, что путь передачи инфекции — пищевой», — заключили в ведомстве.

Расследование с целью установления источника инфекции продолжается.

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