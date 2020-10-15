Для борьбы с COVID-19 ночные заведения Москвы введут систему чек-инов

В Москве с 19 октября введут систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, желающим попасть в клуб нужно будет регистрироваться по своему номеру телефона.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать специальный QR-код либо отправить СМС на короткий номер 7377.

«С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — указано в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших.

Как отметил Собянин, весной дискотеки и бары были закрыты, сейчас в условиях роста заболеваемости у властей также есть все основания для введения запрета, однако они не хотят идти на подобные меры.

«Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия – тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей», — написал мэр.

По его словам, решение было принято после консультаций с представителями развлекательных заведений. Оно касается также сотрудников заведений.

15 октября в России выявили еще 13 754 случая заболевания COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.