Уровень воды в Амуре опустился ниже опасных отметок под Хабаровском

Уровень воды в реке Амур опустился ниже опасных отметок на всем ее протяжении в Хабаровском крае. Населенным пунктам региона более не угрожают наводнения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет по гражданской защите краевого правительства.

«Отметки воды в Амуре на всем протяжении реки опустились ниже границы «опасных явлений». Сейчас в регионе не осталось ни одного населенного пункта, которому угрожает подтопление», — заявили в комитете.

По данным местных властей, в регионе к настоящему времени остаются подтопленными 16 жилых домов, 138 приусадебных участков, 1 738 дач и 63 отрезка автодорог.

Режим ЧС действует на территории Хабаровского края с 25 сентября. Мощные паводки начались в регионе в начале осени.

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