Более 5 тысяч жителей Украины заболели COVID-19 за сутки
На Украине за прошедшие сутки выявили более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные совета национальной безопасности и оборон страны.
Так, по информации совета, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 5 062 новых случая заражения инфекцией, скончались 73 пациента, выздоровели 951 заболевший.
Всего к настоящему времени на Украине медики зафиксировали 281 239 случая заболевания COVID-19. Скончались в результате заражения 5 302 человека, выздоровели — 119 650.
Сейчас под наблюдением врачей из-за наличия инфекции находятся 156 287 пациентов, что на 4 038 больше, чем днем ранее.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, более миллиона пациентов — умерли.
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