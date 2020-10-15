Совфед определит понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко согласилась с необходимостью законодательно определить новые термины, связанные с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о таких понятиях, как «самоизоляция», «социальная дистанция», «режим самосохранения» и «режим ограничительных мер».

Сейчас несколько комитетов ведомства работают над тем, чтобы таким мерам и ограничениям были даны юридические определения и рамки их возможного использования, рассказала Матвиенко.

Ранее российские власти обозначили термины «удаленная работа» и «дистанционное обучение».

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