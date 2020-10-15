Нижегородский стрелок стоял на учете за интерес за интерес к расстрелам в США

Подозреваемый в убийстве трех человек в нижегородском поселке 18-летний Данил Монахов стоял на учете в школе за интерес к трагедии с расстрелом учеников в Соединенных Штатах и разговоры о покупке взрывчатки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

В июне 2020 года Монахов закончил 11-й класс школы №101 в Нижнем Новгороде.

В ведомстве рассказали, что при анализе социальных сетей учащихся в феврале 2019 года замдиректора школы и классный руководитель выявили на странице подростка записи о нападении на школьников в США. Помимо этого, одноклассники сообщили, что Монахов говорил о покупке оружия, взрывчатки.

После этого администрация школы направила письма в управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних о негативном содержании страницы в соцсетях и поведении ученика. В результате подросток был поставлен на внутришкольный учет, где состоял до конца обучения в школе. С учащимся проводилась профилактическая работа, информация доводилась до сведения родителей.

По версии следствия, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района под Нижним Новгородом вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. В результате трое мужчин погибли, еще трое были госпитализированы с ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». 12 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от поселка.

Было также возбуждено дело по статье «Халатность» в отношении педагогов подозреваемого, и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и Центра по противодействию экстремизму, куда были переданы сведения о тревожном поведении подростка.

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