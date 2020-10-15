Назван самый «заразный» предмет в офисе

Главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина рассказала, что самым «заразным» предметом, особенно в офисе, является компьютерная клавиатура, передает РИА «Новости».

По ее словам, на необработанных кнопках могут быть различные бактерии, кишечные инфекции, в частности коронавирус.

«Из-за того, что ее (клавиатуру. — «Газета.Ru») трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», — сказала Шилкина.

По ее словам, прежде чем начать работать на клавиатуре, следует вымыть руки. Врач отметила, что такое же действие нужно сделать и после окончания работы на компьютере.