В Германии зафиксировали рекордно высокий суточный показатель по коронавирусу

Число случаев коронавирусной инфекции в Германии за минувшие сутки превысило 341 тыс. и увеличилось на рекордные 6638. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Днем ранее сообщалось о 5132 новых случаях инфицирования и 43 смертельных исходах.

По данным института, за последние сутки в ФРГ скончались еще 33 пациента с COVID-19.

За все время в стране выявили 341 223 случая заражения коронавирусом, выздоровели почти 282 тыс. человек, умерли 9710 инфицированных.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».



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