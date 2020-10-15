Власти Германии ужесточат меры по борьбе с COVID-19.

Федеральные и региональные власти в Германии договорились о порядке ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, если динамика роста заражений в стране превышает критический уровень. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, принятое по итогам встречи канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами земель ФРГ.

В заявлении указывается, что на совещании была достигнута договоренность о применении других критериев для начала ужесточения ограничительных мер в стране. Так, они были изменены с нынешних 50 случаев заражений в неделю на 100 тыс. населения соответствующего административного образования до 35 зафиксированных новых случаев инфицирования.

«Мы договорились об этой профилактической отметке, потому что мы видели, как быстро может произойти рост с 35 до 50 на сто тысяч, когда уже нужно вводить ограничения», — прокомментировала Меркель на пресс-конференции.

Она отметила, с экономической точки зрения Германия «не может позволить повторения того, что было в начале года» с легкими последствиями, в связи с чем немецкие власти «должны сделать все, чтобы удержать динамику заболеваемости».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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