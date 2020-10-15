Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали 28 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.08 мск, во Внуково 13 вылетов отменено, а еще один был задержан.

При этом в Домодедово отменили 12 рейсов.

Также в Шереметьево задержали два рейса.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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