Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
В аэропортах столицы отменили и задержали 28 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 1.08 мск, во Внуково 13 вылетов отменено, а еще один был задержан.
При этом в Домодедово отменили 12 рейсов.
Также в Шереметьево задержали два рейса.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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