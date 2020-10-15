В московском торговом центре рухнул потолок
В одном из торговых центров столицы частично обрушился потолок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.
Как рассказал источник в экстренных службах города, инцидент произошел в ТЦ «Фестиваль».
В ведомстве сообщили, что прокуратура города инициировала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с обрушением потолка в торговом центре на западе столицы.
Как стало известно, обрушение части потолка случилось на фуд-корте. В результате инцидента пострадавших нет.
Причины произошедшего пока неизвестны.
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Обрушение потолка в— Московские новости (@moskow_vk) October 14, 2020
ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте pic.twitter.com/9GiDR3WxGU