В московском торговом центре рухнул потолок

В одном из торговых центров столицы частично обрушился потолок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Как рассказал источник в экстренных службах города, инцидент произошел в ТЦ «Фестиваль».

В ведомстве сообщили, что прокуратура города инициировала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с обрушением потолка в торговом центре на западе столицы.

Как стало известно, обрушение части потолка случилось на фуд-корте. В результате инцидента пострадавших нет.

Причины произошедшего пока неизвестны.

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