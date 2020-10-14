В Коми чиновника приговорили к 10 годам за взятку в 1,5 млн рублей

Экс-заместитель руководителя администрации Корткеросского района Коми Александр Артеев приговорен к 10 годам строгого режима за взятку, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

Артеев признан виновным в в получении взятки в особо крупном размере, растрате, совершенной с использованием своего должностного положения в особо крупном размере, и злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2015 году он получил взятку в размере 1,5 млн рублей за содействие в заключении контракта на поставку мусоросортировочного комплекса для нужд района. При этом цена контракта была завышена на 1,6 млн рублей.

Суд вынес Артееву наказание в виде 10 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,1 млн рублей.

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